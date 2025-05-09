Омск-Информ
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·Общество

Этот новый мемориал поставили в Большереченском районе.
Власти Большереченского района Омской области установили новый мемориал, посвященный землякам, которые ушли на фронт во времена Великой Отечественной войны. Памятник располагается в 150 метрах от трассы Омск – Тара.
Композиция представляет собой расколотую взрывом звезду. А в основании звезды – винтовки, направленные в небо. Автор памятника – заместитель директора музея-заповедника «Старина Сибирская» Игорь Лукин.
Весной 1943 года женщины села Красный Яр высадили здесь 145 ив, чтобы почтить память каждого ушедшего на фронт. Рядом с саженцами стояла одинокая береза, символизирующая Родину-мать, проводившую сыновей на войну. Из 145 солдат домой вернулось лишь 15.
·Общество

Этот новый мемориал поставили в Большереченском районе.
Власти Большереченского района Омской области установили новый мемориал, посвященный землякам, которые ушли на фронт во времена Великой Отечественной войны. Памятник располагается в 150 метрах от трассы Омск – Тара.
Композиция представляет собой расколотую взрывом звезду. А в основании звезды – винтовки, направленные в небо. Автор памятника – заместитель директора музея-заповедника «Старина Сибирская» Игорь Лукин.
Весной 1943 года женщины села Красный Яр высадили здесь 145 ив, чтобы почтить память каждого ушедшего на фронт. Рядом с саженцами стояла одинокая береза, символизирующая Родину-мать, проводившую сыновей на войну. Из 145 солдат домой вернулось лишь 15.