Омск-Информ
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·Общество

На сегодняшний день оно заняло место флага России.
Сегодня чиновники подняли в «Омской крепости» копию Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Именно это знамя в мае 1945 года водрузили на крыше рейхстага в Берлине.  Красное полотнище размером 6,6 на 10 м заменило триколор на 30-метровом флагштоке.
– Сегодня в Омске заложена новая традиция празднования 9 Мая. Копия Знамени Победы будет подниматься над «Омской крепостью» каждый год в День Победы в знак нашей памяти о подвиге отцов, дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, – отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Омской области Егор Горбатенко.
В церемонии приняли участие представители администрации города, регионального правительства, юнармейцы и курсанты Омской академии МВД.
·Общество

На сегодняшний день оно заняло место флага России.
Сегодня чиновники подняли в «Омской крепости» копию Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Именно это знамя в мае 1945 года водрузили на крыше рейхстага в Берлине.  Красное полотнище размером 6,6 на 10 м заменило триколор на 30-метровом флагштоке.
– Сегодня в Омске заложена новая традиция празднования 9 Мая. Копия Знамени Победы будет подниматься над «Омской крепостью» каждый год в День Победы в знак нашей памяти о подвиге отцов, дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, – отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Омской области Егор Горбатенко.
В церемонии приняли участие представители администрации города, регионального правительства, юнармейцы и курсанты Омской академии МВД.