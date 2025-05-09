Омск-Информ
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·Общество

В северных районах Омской области будет прохладнее, чем в южных.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет +20...+25 градусов. В южных районах синоптики обещают +26...+31 °С, однако в северных только до +15 °С.
В День Победы также местами пройдут кратковременные дожди. Возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
·Общество

В северных районах Омской области будет прохладнее, чем в южных.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет +20...+25 градусов. В южных районах синоптики обещают +26...+31 °С, однако в северных только до +15 °С.
В День Победы также местами пройдут кратковременные дожди. Возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.