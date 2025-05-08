Омск-Информ
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·Происшествия

Молодому человеку понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 8 мая, около 16:00 в Омске произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

По данным ГИБДД, в районе дома № 52 по улице 1-й Трамвайной 56-летний водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 15-летний подросток. Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства инцидента будут выясняться в ходе дальнейшей проверки.
Олег Кипорук
·Происшествия

Молодому человеку понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 8 мая, около 16:00 в Омске произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

По данным ГИБДД, в районе дома № 52 по улице 1-й Трамвайной 56-летний водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 15-летний подросток. Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства инцидента будут выясняться в ходе дальнейшей проверки.
Олег Кипорук