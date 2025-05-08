Запрет на продажу спиртных напитков не повсеместный и временный.
В преддверии юбилея Победы в Омской области действует запрет на розничную торговлю алкоголем в местах проведения праздничных мероприятий. Соответствующие разъяснения дали в департаменте городской экономической политики мэрии.
Алкогольную продукцию, включая пиво, нельзя будет купить в местах проведения концертов, фестивалей, спортивных состязаний и других массовых акций, организуемых в честь праздника. Запрет распространяется на территории, утвержденные властями региона и муниципальных округов.
Основные праздничные площадки расположены возле «G-Drive Арены», Омской крепости, бульвара Победы, сквера «Городская поляна», парка имени 30-летия ВЛКСМ, сквера 70-летия Победы, парка Победы, Советского парка и других точек.
Запрещено продавать алкоголь за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения в установленных границах.