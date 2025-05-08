Омск-Информ
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·Общество

Ограничения коснутся Соборной площади и улицы Ленина. 

Администрация Омска сообщила, что 11 мая в центре города ограничат движение транспорта. Запрет будет связан с проведением организационно-технических мероприятий на Соборной площади и продлится с 10:00 до 12:00. 

Для всех видов транспорта будет ограничено движение по улицам: Соборная площадь, улица Ленина, Банковский переулок, ул. Ивана Алексеева и Тарская. 

Олег Кипорук
·Общество

Ограничения коснутся Соборной площади и улицы Ленина. 

Администрация Омска сообщила, что 11 мая в центре города ограничат движение транспорта. Запрет будет связан с проведением организационно-технических мероприятий на Соборной площади и продлится с 10:00 до 12:00. 

Для всех видов транспорта будет ограничено движение по улицам: Соборная площадь, улица Ленина, Банковский переулок, ул. Ивана Алексеева и Тарская. 

Олег Кипорук