Вандалы вырвали знаки и бросили их в реку.

Недалеко от Лениградского моста были обнаружены вырванные из земли предупреждающие таблички «Не купаться». Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, вырвавшие их омичи предусмотрительно избавились от улик подальше от места преступления.

– Видимо, эти «богатыри» не знают, что подобные таблички устанавливаются, чтобы предупредить об опасности и, возможно, спасти кому-то жизнь, – сказал Шелест в своем телеграмм-канале.

Также мэр сообщил, что в этом месте река отличается сложным рельефом дна, сильным течением и возможностью наткнуться на острые предметы, такие как битое стекло. Именно по этим причинам там и были установлены предупреждающие знаки.

Градоначальник обещает, что таблички обязательно восстановят на прежнем месте, и предупреждает, что в городе увеличивается количество камер видеонаблюдения, а за такие акты вандализма предусмотрены существенные санкции: штраф или административный арест на срок до 15 суток.