Омск-Информ
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·Общество

Уровень безработицы составил 3,2 %.

Специалисты Омскстата предоставили свежие данные о безработице в регионе. На начало 2025 года численность экономически активного населения, не имеющего работы, выросла до 29 тысяч человек. Уровень занятости трудоспособных жителей Омской области составляет 58,9 %, общее количество трудоустроенных граждан – 875,9 тысячи. За аналогичный период прошлого года аналитики насчитали в регионе 29,7 тысячи безработных, но и работающих омичей тогда было больше – 894,7 тысячи. 

При этом лишь 8,3 тысячи безработных стоят на учете в центрах занятости, официально признаны безработными 6,6 тысячи человек. Статистика собиралась по данным выборочного обследования рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше. 

Олег Кипорук
·Общество

Уровень безработицы составил 3,2 %.

Специалисты Омскстата предоставили свежие данные о безработице в регионе. На начало 2025 года численность экономически активного населения, не имеющего работы, выросла до 29 тысяч человек. Уровень занятости трудоспособных жителей Омской области составляет 58,9 %, общее количество трудоустроенных граждан – 875,9 тысячи. За аналогичный период прошлого года аналитики насчитали в регионе 29,7 тысячи безработных, но и работающих омичей тогда было больше – 894,7 тысячи. 

При этом лишь 8,3 тысячи безработных стоят на учете в центрах занятости, официально признаны безработными 6,6 тысячи человек. Статистика собиралась по данным выборочного обследования рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше. 

Олег Кипорук