Мероприятие оказалось приурочено к 80-летию Великой Победы.

В Омске прошел «Zабег Победы». Организаторами мероприятия стали Департамент военной контрразведки ФСБ России при поддержке минспорта Омской области, региональное отделение всероссийского общества «Динамо» и омское отделение Российского союза боевых искусств. Банк «ВТБ» выступил в качестве партнера марафона.

– Участие в таких социально-значимых событиях, как «Zабег Победы», очень почетная для нас миссия, – рассказал управляющий банком «ВТБ» в Омске Алексей Суздальницкий. – Сотни семей пришли сегодня почтить память наших предков и отдать дань уважения русским воинам и тем, кто сейчас продолжает нести службу, защищая свое Отечество.

В забеге приняли участие более 2 тыс. жителей Омска. Участники преодолели дистанцию в 3 километра и почтили память героев Великой Отечественной войны. После финиша состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу «Слава Героям» в память о воинах, павших на полях Великой Отечественной войны, на Иртышской набережной в центре Омска.

– Сегодня мы отдаем дань памяти всем воинам, кто на своих плечах принес мир нашим соотечественникам более полувека назад, и тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, выполняя свой священный боевой долг, – подчеркнул начальник управления ФСБ России по 33-й ракетной армии Руслан Булатов. – Единение, которое сегодня продемонстрировали наши земляки, показывает, что нет равнодушных к Великой Памяти, которая остается жить в наших сердцах из поколения в поколение.

Для участников и их семей была подготовлена праздничная концертная программа. Также гости могли угоститься традиционными блюдами полевой кухни.