В Тюкалинске почтут память бойцов Великой Отечественной войны.

Грядет празднование 80-летия Победы. К организации праздничных мероприятий присоединился Тюкалинский маслосыркомбинат. Предприятие проводит бесплатный показ нового фильма «В списках не значился». Показ пройдет в Тюкалинске в кинотеатре «Сибирь». Посмотреть фильм смогут все желающие.

Сейчас в регионе осталось всего 43 ветерана Великой Отечественной войны (по данным АИФ). В этом году предприятие отправило свою молочную продукцию для подарочных наборов ветеранам. Также сотрудники компании сами смогли разыскать восьмерых ветеранов, которые живут в Тюкалинском районе. Всем им отвезли подарки.

Отметим, что предприятие занимается активной помощью бойцам, которые участвуют в спецоперации. На передовую доставляют продукты, которые подходят для длительной перевозки: твердые и колбасные сыры.