Каждый мемориал с Вечным огнем благоустроили.

Омская область присоединилась к всероссийской акции «Храним огонь Победы». Благодаря этому действию в России зажгли 80 Вечных огней. 20 из них находятся на территории региона. Также акция состоялась в шести населенных пунктах Омского района.

– По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина совместно с «Газпромом» мы одновременно подключили к сетевому газу мемориалы с Вечным огнем в 11 районах области и в городе Омске. Мы также обновили и благоустроили каждый мемориал, где зажглись Вечные огни, – рассказал глава Омского района Геннадий Долматов.

Например, в Розовском поселении благоустроили территорию вокруг памятника Воинам-землякам. Рабочие заменили ступени подиума памятника и ограждение, установили светильники, два полукруглых мемориала и две большие гранитные плиты. Также к мемориалу провели газопровод, установили горелку и звезду Вечного огня.

– Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта, – добавил глава района. – Память о героях Великой Отечественной войны будет навсегда с нами! Работу по обновлению мемориалов и зажжению Вечных огней в регионе будем продолжать.

В дачном поселке в Чернолучинском городском поселении тоже прошли работы по реконструкции. На эти цели по программе «Формирование комфортной городской среды» выделили субсидию в размере 5 млн рублей. На эти средства отремонтировали сам мемориал, установили звезду Вечного огня и скульптуру «Журавли», а также покрыли лаком элементы общей композиции.

Благоустройство мемориала еще не закончилось. В администрации поселения рассказали, что планируется установка ограждения, работы по озеленению, проведение видеонаблюдения и подключение к системе безопасности.