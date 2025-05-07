Мужчина взял старый билет на хоккей, подделал дату, названия команд и выставил на продажу.

Болельщик ХК «Авангард» из Омска лишился около 10 тыс. рублей, покупая билеты на матч «ястребов» против ярославского «Локомотива». На хоккей 39-летний омич и четверо его друзей так и не попали.

Фанат увидел в интернете объявление о продаже билетов на один из матчей 1/4 финала Кубка Гагарина. Мужчина вступил в переписку с продавцом и договорился о покупке 5 билетов за 9500 рублей. Получив деньги, продавец скинул болельщику электронные билеты.

– При попытке пройти на мероприятие потерпевшего с друзьями остановил сотрудник службы безопасности спортивного комплекса и сообщил, что документы недействительны, – рассказали в полиции.

Продавцом «липовых» билетов оказался 31-летний житель Ленинского округа. На допросе в полиции он заявил, что с помощью специальной программы изменил данные в своем старом билете, подделал дату и названия команд. Затем изготовил еще четыре билета с другими местами и выставил все это на продажу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния.