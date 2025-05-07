Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предприниматель Игорь Белоглазов запустит проект в июне.

В торговом центре «Топаз» в центре Омска открывается новый грузинский ресторан. Очередное заведение национальной кухни появится в июне. Проект шеф-повара Игоря Белоглазова называется «Сулугуни» и расположится на цокольном этаже, уточняет Omsk_putevoditel.

Сейчас Омск переживает бум грузинских ресторанов. Летом на Любинском проспекте запускают заведение «Старик Хинкалыч». А в течение года появятся три ресторана NANA.

·Экономика/Бизнес

Предприниматель Игорь Белоглазов запустит проект в июне.

В торговом центре «Топаз» в центре Омска открывается новый грузинский ресторан. Очередное заведение национальной кухни появится в июне. Проект шеф-повара Игоря Белоглазова называется «Сулугуни» и расположится на цокольном этаже, уточняет Omsk_putevoditel.

Сейчас Омск переживает бум грузинских ресторанов. Летом на Любинском проспекте запускают заведение «Старик Хинкалыч». А в течение года появятся три ресторана NANA.