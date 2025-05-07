Омск-Информ
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·Происшествия

Мощное пламя тушили ночью.

В МЧС по Омской области рассказали о ночном пожаре. Во вторник, 6 мая, в 3:52 стало известно о том, что на улице 7-й Комсомольской полыхал частный дом.

Возгорание на 84 квадратных метрах ликвидировали 24 спасателя, задействовав 6 единиц техники. Открытое горение ликвидировали меньше чем за час.

В полностью сгоревшем доме обнаружено тело погибшего. Устанавливается причина пожара.

·Происшествия

Мощное пламя тушили ночью.

В МЧС по Омской области рассказали о ночном пожаре. Во вторник, 6 мая, в 3:52 стало известно о том, что на улице 7-й Комсомольской полыхал частный дом.

Возгорание на 84 квадратных метрах ликвидировали 24 спасателя, задействовав 6 единиц техники. Открытое горение ликвидировали меньше чем за час.

В полностью сгоревшем доме обнаружено тело погибшего. Устанавливается причина пожара.