Столь нелестную оценку канадскому специалисту дал прославленный советский хоккеист Александр Кожевников.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников критически высказался о главном тренере «Авангарда» Ги Буше. Прославленный советский хоккеист назвал канадца «барином» за его отношение к омскому хоккею: по окончании сезона-2024/2025 Буше дал пресс-конференцию и улетел на родину к своей семье.

– Буше, как барин, раздал холопам указания, набил чемодан – и соизволил улететь домой в Канаду. Если бы человек хотя бы чуть-чуть уважал омский хоккей и думал о его будущем, он не слинял бы домой. И если бы менеджмент уважал себя, он бы никогда не дал такому человеку вольную, – сказал Кожевников в комментарии порталу Russia-hockey.

Эксперт недоумевает, как легко Буше готов расстаться с ведущими хоккеистами «Авангарда» – в их числе лидер «ястребов» Владимир Ткачев.

– Барин, улетая домой в Канаду, дал команду, кто ему нужен, а кого можно убирать. И барина интересуют исключительно вершки, а не корешки. Меня сильно удивило, что Омск может расстаться с тем же Ткачевым – и взять на его место бегунков. Но действия временщиков редко поддаются логике, – констатировал олимпийский чемпион.

Ги Буше пришел в «Авангард» по ходу сезона. При нем «ястребы» сменили половину состава, сумели выйти в плей-офф, где обыграли действующих чемпионов КХЛ – магнитогорский «Металлург». В четвертьфинале омичи уступили ярославскому «Локомотиву» (3:4 в серии).