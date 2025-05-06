Омск-Информ
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·Отдых и туризм

В ближайшем будущем самолетов до этого города не планируется.

В Минтрансе Омской области рассказали о судьбе прямого рейса в Калининград. Сообщается, что в ближайшее время такого направления развивать не планируется.

– К сожалению, в текущем году открытие авиарейса Омск – Калининград не планируется, – заявили в минтрансе.

Отметим, что в 2022 году перевозчик «Северный ветер» планировал запустить летом прямой рейс в Калининград. Однако в итоге вылеты отменили.

·Отдых и туризм

В ближайшем будущем самолетов до этого города не планируется.

В Минтрансе Омской области рассказали о судьбе прямого рейса в Калининград. Сообщается, что в ближайшее время такого направления развивать не планируется.

– К сожалению, в текущем году открытие авиарейса Омск – Калининград не планируется, – заявили в минтрансе.

Отметим, что в 2022 году перевозчик «Северный ветер» планировал запустить летом прямой рейс в Калининград. Однако в итоге вылеты отменили.