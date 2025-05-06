Дети сотрудников омского предприятия рассказали семейные истории, которые связаны с Великой Отечественной войной.

«Газпромнефть – смазочные материалы» создала проект в честь 80-летия Великой Победы. В нем приняли участия дети 3–17 лет, чьи родители работают на производственных площадках компании. В их числе оказался и омский завод компании.

– Проекты, в которых дети рассказывают о своей семье, о героизме предков и важности памяти, особенно значимы, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Это неформальные уроки истории, которые помогают формировать правильные ценности: уважение, благодарность, любовь к Родине. Мы уверены, что будущее строится на понимании прошлого, и рады, что такие инициативы находят живой отклик в семьях наших сотрудников.

В проекте «Наша Победа. Моя история» дети и подростки рассказали, что для них значит 9 Мая. Они сделали это в виде прозы и рисунков. Лучше работы опубликовали на сайте информационного агентства РИАМО.

По словам председателя правления Центра развития общественных инициатив в Омске Зинаиды Тикуновой, такие проекты помогают детям увидеть связь времен, а также воспитать в них интерес, уважение и сопричастность к истории своей страны.

– Мы видим, что дети не просто слышали о войне, а действительно чувствуют ее значимость. В их рассказах и рисунках – настоящая, искренняя память, которая не подменяет собой исторические данные, а делает их живыми и понятными, – сказала она.

Цель проекта – поддержка интереса к национальной и семейной истории, воспитание уважения к подвигу предков, а также развитие творческого потенциала у детей.