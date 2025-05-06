Омск-Информ
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·Происшествия

Фельдшер получил травмы и доставлен в больницу.

Вчера, 5 мая, в 17:55 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель на «тойоте» в районе пересечения улиц Химиков и 22-го Апреля врезался в скорую помощь, которая двигалась с включенной звуковой и световой сигнализацией.

В результате ДТП находившийся в карете скорой медицинской помощи 27-летний фельдшер получил травмы и доставлен в больницу. Других пассажиров в микроавтобусе в момент столкновения не было. Проводится проверка.

·Происшествия

Фельдшер получил травмы и доставлен в больницу.

Вчера, 5 мая, в 17:55 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель на «тойоте» в районе пересечения улиц Химиков и 22-го Апреля врезался в скорую помощь, которая двигалась с включенной звуковой и световой сигнализацией.

В результате ДТП находившийся в карете скорой медицинской помощи 27-летний фельдшер получил травмы и доставлен в больницу. Других пассажиров в микроавтобусе в момент столкновения не было. Проводится проверка.