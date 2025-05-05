У компании «Газпромнефть – смазочные материалы» амбициозные цели.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал телеканалу «Россия 24», что мощности Омского завода смазочных материалов позволяют до конца 2025 года закрыть более 30 % потребностей российского рынка белых масел.

– Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла, – сказал он. – Все дело в том, что выпуск такой продукции – технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске – важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики.

Белые масла используют в разных сферах. Например, в пищевой промышленности с их помощью обрабатывают куриные яйца для профилактики сальмонеллеза. Также его применяют для обработки замороженного мяса и полуфабрикатов, чтобы избежать роста бактерий. Кроме того, с помощью белого масла обрабатывают формы и ножи на хлебобулочных производствах. Такие смазочные материалы также являются компонентами кремов, масок, зубных паст и вакцин для животных.

Отметим, что белые масла наивысшей степени очистки являются безопасными для человеческого организма. Они не токсичны и не вызывают аллергических реакций. Производство масел автоматизировано: их фасуют, затем канистры и бочки с продукцией поступают на склад. Он тоже управляется автоматизированной системой.