Надзорное ведомство инициировало проверку соблюдения законодательства в области семеноводства.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением сотрудников Управления Россельхознадзора по Омской области инициировала проверку соблюдения законодательства о семеноводстве в деятельности ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Учреждение возглавляет бывший министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению условий хранения и реализации семян, проанализированы протоколы испытаний проб семян, договоры с контрагентами, в том числе на основании которых семена продаются за рубеж, в государства СНГ.

– В ходе обследования складских помещений, где обеспечивается хранение семян, отобраны пробы сельскохозяйственных культур в целях контроля их качества, – отметили в прокуратуре.

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» образовался в 2018 году в результате объединения трех научно-исследовательских учреждений региона: СибНИИСХ, ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных, а также Сибирского НИИ птицеводства. В ноябре 2023 года в структуру АНЦ вошел Омский экспериментальный завод. Учреждение находится в ведении Министерства науки и высшего образования РФ.