Омск-Информ
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·Общество

Здание на улице Броз Тито построили в 1925–1927 годах.

Госкорпорация «Дом.РФ» выставила на продажу старинное здание в центре Омска. Жилой дом 1925–1927 годов постройки располагается на улице Броз Тито, 5а, и является объектом культурного наследия регионального значения.

Двухэтажное каркасно-засыпное здание площадью 322 кв. м находится в удовлетворительном состоянии, вместе с ним предлагается земельный участок площадью 400 кв. м. Начальная цена объекта на данный момент не определена, аукцион планируют провести в 4-м квартале 2025 года.

Ранее старинный дом-памятник хотели сдать в аренду на 5 лет по цене 1,8 млн рублей за год. Желающих не нашлось.   

·Общество

Здание на улице Броз Тито построили в 1925–1927 годах.

Госкорпорация «Дом.РФ» выставила на продажу старинное здание в центре Омска. Жилой дом 1925–1927 годов постройки располагается на улице Броз Тито, 5а, и является объектом культурного наследия регионального значения.

Двухэтажное каркасно-засыпное здание площадью 322 кв. м находится в удовлетворительном состоянии, вместе с ним предлагается земельный участок площадью 400 кв. м. Начальная цена объекта на данный момент не определена, аукцион планируют провести в 4-м квартале 2025 года.

Ранее старинный дом-памятник хотели сдать в аренду на 5 лет по цене 1,8 млн рублей за год. Желающих не нашлось.   