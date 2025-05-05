Омск-Информ
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·Политика

Распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимира Шнипко переназначили еще на год. Распоряжение подписал и.о. губернатора Дмитрий Ушаков.

Как указано в документе, главе ведомства продлили полномочия с 3 мая нынешнего года.

Отметим, что Владимир Шнипко возглавляет минэнерго с августа 2022 года. С ноября 2023 года чиновника переназначил избранный губернатор Виталий Хоценко.

·Политика

Распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимира Шнипко переназначили еще на год. Распоряжение подписал и.о. губернатора Дмитрий Ушаков.

Как указано в документе, главе ведомства продлили полномочия с 3 мая нынешнего года.

Отметим, что Владимир Шнипко возглавляет минэнерго с августа 2022 года. С ноября 2023 года чиновника переназначил избранный губернатор Виталий Хоценко.