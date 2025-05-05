С сегодняшнего дня в городе начнут отключать отопление.

С сегодняшнего дня, 5 мая, в Омске завершился отопительный сезон. Как ранее сообщалось, неделю назад мэрией на оперштабе было принято решение начать отключать батареи в домах горожан.

Согласно существующему регламенту, основным условием для завершения подачи отопления является среднесуточная температура выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. При необходимости сезон можно как завершить, так и продлить.

О том, чтобы отключить батареи в домах омичей, разговоры шли с начала апреля. Первоначально предполагалось, что отопление отключат в конце апреля. Но из-за нестабильной температуры завершение сезона отложили. В прошлом году отопление отключили 13 мая.