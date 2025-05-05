Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и оспорила его.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего горожанина. Он признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что вечером 17 декабря прошлого года пьяный омич двигался за рулем автомобиля Volkswagen Jetta по ул. Орджоникидзе. На одном из участков трассы он разогнался до 99 км/ч и врезался в металлическое ограждение. В итоге находящаяся на переднем пассажирском сиденье его 25-летняя подруга от полученных телесных повреждений скончалась.

Первоначально водитель отрицал причастность к совершению преступления, утверждая, что за рулем автомобиля находилась его погибшая девушка. Однако потом признался во всем.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами.

В данный момент прокуратура оспорила приговор в апелляционном порядке, в том числе в связи с мягкостью назначенного наказания.