Омск-Информ
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·Происшествия

Подросток столкнулся с автомобилем.
Сегодня, 4 мая, в 19:45, в городе Таре Омской области случилась авария. Как сообщает ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля Kia столкнулся с мотоциклом RACING. Последним управлял 16-летний парень без водительских прав.

В аварии пострадал водитель мотоцикла. Ему потребовалась медицинская помощь.

В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

·Происшествия

Подросток столкнулся с автомобилем.
Сегодня, 4 мая, в 19:45, в городе Таре Омской области случилась авария. Как сообщает ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля Kia столкнулся с мотоциклом RACING. Последним управлял 16-летний парень без водительских прав.

В аварии пострадал водитель мотоцикла. Ему потребовалась медицинская помощь.

В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.