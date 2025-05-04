Омск-Информ
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·Общество

Все они – в Одесском районе.
По данным МЧС, подтопленными в Омской области остаются четыре дома в Одесском районе. Причиной подтопления стали дожди и высокий уровень грунтовых вод.

Для жителей подготовили пункт временного размещения. Он располагается в селе Одесском по адресу: улица Парковая, 17.

Ранее в районе под водой находилось шесть домов. Однако часть из них освободилась от воды.

·Общество

Все они – в Одесском районе.
По данным МЧС, подтопленными в Омской области остаются четыре дома в Одесском районе. Причиной подтопления стали дожди и высокий уровень грунтовых вод.

Для жителей подготовили пункт временного размещения. Он располагается в селе Одесском по адресу: улица Парковая, 17.

Ранее в районе под водой находилось шесть домов. Однако часть из них освободилась от воды.