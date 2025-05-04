Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Причина закрытия неизвестна.
В Омске закрывается сеть магазинов «Ярмарка домашнего текстиля». Как сообщает «Новый Омск», сейчас там идет распродажа.
Отметим, что «Ярмарка домашнего текстиля» работала в Омске 13 лет. Всего в городе шесть таких магазинов.
·Экономика/Бизнес

Причина закрытия неизвестна.
В Омске закрывается сеть магазинов «Ярмарка домашнего текстиля». Как сообщает «Новый Омск», сейчас там идет распродажа.
Отметим, что «Ярмарка домашнего текстиля» работала в Омске 13 лет. Всего в городе шесть таких магазинов.