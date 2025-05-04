Омск-Информ
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·Происшествия

Она поверила, что переводит деньги на свой брокерский счет.
Очередной жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Кировского округа Омска. Женщина потеряла более 4 млн рублей. Причем эти деньги она заняла у приятельниц и в банке.
Как сообщают полицейские, в конце марта омичке в мессенджере пришло предложение заработать на криптовалютной бирже. Женщина скачала приложение, зарегистрировалась там и перевела 10 тыс. рублей на «брокерский» счет.
Потом куратор рассказал, что омичка пользуется демоверсией приложения, и предложил скачать полную. После установки мошенник убедил женщину увеличить сумму вложений. Поэтому женщина заняла в банке 920 тыс. рублей, которые внесла на инвестиционный счет.
Чтобы вывести деньги, с омички потребовали оплатить страховку. Для этого она снова взяла кредит – на этот раз 720 тыс. рублей. Потом мошенники сообщили о блокировке ячейки. Чтобы разблокировать ее, требовалась помощь «доверенных лиц». Три приятельницы одолжили женщине 2 млн рублей. Все эти деньги омичка перевела мошенникам.
То, что ее обманули, женщина поняла после очередной блокировки аккаунта.
·Происшествия

Она поверила, что переводит деньги на свой брокерский счет.
Очередной жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Кировского округа Омска. Женщина потеряла более 4 млн рублей. Причем эти деньги она заняла у приятельниц и в банке.
Как сообщают полицейские, в конце марта омичке в мессенджере пришло предложение заработать на криптовалютной бирже. Женщина скачала приложение, зарегистрировалась там и перевела 10 тыс. рублей на «брокерский» счет.
Потом куратор рассказал, что омичка пользуется демоверсией приложения, и предложил скачать полную. После установки мошенник убедил женщину увеличить сумму вложений. Поэтому женщина заняла в банке 920 тыс. рублей, которые внесла на инвестиционный счет.
Чтобы вывести деньги, с омички потребовали оплатить страховку. Для этого она снова взяла кредит – на этот раз 720 тыс. рублей. Потом мошенники сообщили о блокировке ячейки. Чтобы разблокировать ее, требовалась помощь «доверенных лиц». Три приятельницы одолжили женщине 2 млн рублей. Все эти деньги омичка перевела мошенникам.
То, что ее обманули, женщина поняла после очередной блокировки аккаунта.