Она поверила, что переводит деньги на свой брокерский счет.

Очередной жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Кировского округа Омска. Женщина потеряла более 4 млн рублей. Причем эти деньги она заняла у приятельниц и в банке.

Как сообщают полицейские, в конце марта омичке в мессенджере пришло предложение заработать на криптовалютной бирже. Женщина скачала приложение, зарегистрировалась там и перевела 10 тыс. рублей на «брокерский» счет.

Потом куратор рассказал, что омичка пользуется демоверсией приложения, и предложил скачать полную. После установки мошенник убедил женщину увеличить сумму вложений. Поэтому женщина заняла в банке 920 тыс. рублей, которые внесла на инвестиционный счет.

Чтобы вывести деньги, с омички потребовали оплатить страховку. Для этого она снова взяла кредит – на этот раз 720 тыс. рублей. Потом мошенники сообщили о блокировке ячейки. Чтобы разблокировать ее, требовалась помощь «доверенных лиц». Три приятельницы одолжили женщине 2 млн рублей. Все эти деньги омичка перевела мошенникам.

То, что ее обманули, женщина поняла после очередной блокировки аккаунта.