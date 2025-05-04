Омск-Информ
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·Общество

Родители жалуются на состояние школы, но проблему никто не решает.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за нарушения прав учеников школы в Лузино Омской области. Причиной стала жалоба местных жителей.
Школу построили в 1921 году. Кровля уже разрушилась, и помещения систематически затапливает. В результате в учебных классах распространилась плесень. Жалобы родителей не помогли.
Бастрыкин поручил руководителю омского СК Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.
·Общество

Родители жалуются на состояние школы, но проблему никто не решает.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за нарушения прав учеников школы в Лузино Омской области. Причиной стала жалоба местных жителей.
Школу построили в 1921 году. Кровля уже разрушилась, и помещения систематически затапливает. В результате в учебных классах распространилась плесень. Жалобы родителей не помогли.
Бастрыкин поручил руководителю омского СК Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.