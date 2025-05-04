Он служил в десантно-штурмовом батальоне с 2022 по 2023 гг.

Сегодня, 5 мая, в 12:00 в Дружинском сельском поселении Омского района состоится траурная церемония прощания с участником СВО Денисом Варакиным. Как сообщили в дружинской администрации, 38-летний гвардии младший сержант погиб почти два года назад.

Денис Варакин родился 25 марта 1985 года в Омске. Окончил Горячеключевскую школу, учился в техникуме мясной и молочной промышленности, потом проходил срочную службу, работал слесарем-сантехником, а после – оператором котельной.

В конце сентября 2022 года омича мобилизовали. Он служил в 247-м десантно-штурмовом батальоне санитарным инструктором. Погиб 29 июня 2023 года. Удостоен ордена Мужества.