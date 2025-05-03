Омск-Информ
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·Спорт

Шестая игра серии ½ финала Кубка Харламова пройдет в Омске.

В понедельник, 5 мая, на «G-Drive Арене», «молодежка» «Авангарда», команда «Омские Ястребы», проведет 6 матч серии против питерского клуба «СКА-1946» в ½ финала Кубка Гагарина. Вчера омичи выиграли в овертайме 5:4. Счет в серии составляет на данный момент 2:3, в пользу «СКА-1946». И для «Омских Ястребов»  игра на родном льду может стать решающим.

Для зрителей это уже третий матч «молодежки» на «G-Drive Арене», на который есть возможность попасть бесплатно.  Нужно оформить билеты на tickets.hawk.ru При оформлении применится 100% скидка.

·Спорт

Шестая игра серии ½ финала Кубка Харламова пройдет в Омске.

В понедельник, 5 мая, на «G-Drive Арене», «молодежка» «Авангарда», команда «Омские Ястребы», проведет 6 матч серии против питерского клуба «СКА-1946» в ½ финала Кубка Гагарина. Вчера омичи выиграли в овертайме 5:4. Счет в серии составляет на данный момент 2:3, в пользу «СКА-1946». И для «Омских Ястребов»  игра на родном льду может стать решающим.

Для зрителей это уже третий матч «молодежки» на «G-Drive Арене», на который есть возможность попасть бесплатно.  Нужно оформить билеты на tickets.hawk.ru При оформлении применится 100% скидка.