Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Сегодня, 3 мая, на улице Романенко в Омске произошла авария: пассажирский автобус № 359 столкнулся с грузовым автомобилем. Фотографии с места ДТП опубликовал местный житель в телеграм-канале «Инцидент Омск».

– В телефон отвлекся водитель 100 % или оплату брал, – предполагает омичка в комментариях к публикации.

Официальные подробности аварии пока не сообщались. Есть ли пострадавшие – неизвестно.

Мария Филимонова
·Происшествия

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Сегодня, 3 мая, на улице Романенко в Омске произошла авария: пассажирский автобус № 359 столкнулся с грузовым автомобилем. Фотографии с места ДТП опубликовал местный житель в телеграм-канале «Инцидент Омск».

– В телефон отвлекся водитель 100 % или оплату брал, – предполагает омичка в комментариях к публикации.

Официальные подробности аварии пока не сообщались. Есть ли пострадавшие – неизвестно.

Мария Филимонова