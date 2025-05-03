Дом 1969 года постройки признан аварийным, но ремонт отложен до 2037 года.

Жильцы многоквартирного дома на улице Королева в Омске обратились в правоохранительные органы с жалобой на нарушение их жилищных прав. Их дом, построенный в 1969 году, признан аварийным, но несмотря на критическое состояние конструкции, городские власти приняли решение о проведении капитального ремонта только в 2037 году.

Расследование обстоятельств сложившейся ситуации ведется региональным подразделением Следственного комитета России. Установлено, что здание физически изношено на 77% и существует реальная опасность разрушения конструкций. Жилье страдает от постоянных подтоплений, значительных трещин в стенах и повреждения фасада.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил особое внимание на ситуацию и поручил начальнику управления Следственного комитета по Омской области Виталию Батищеву представить отчет о причинах затягивания следствия по этому делу. Одновременно дано распоряжение ускорить расследование и направить материалы в судебные инстанции для принятия решения.

Контроль за исполнением поручений возложен непосредственно на центральный аппарат ведомства.