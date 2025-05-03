Омск-Информ
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·Общество

Дом 1969 года постройки признан аварийным, но ремонт отложен до 2037 года.
Жильцы многоквартирного дома на улице Королева в Омске обратились в правоохранительные органы с жалобой на нарушение их жилищных прав. Их дом, построенный в 1969 году, признан аварийным, но несмотря на критическое состояние конструкции, городские власти приняли решение о проведении капитального ремонта только в 2037 году.
Расследование обстоятельств сложившейся ситуации ведется региональным подразделением Следственного комитета России. Установлено, что здание физически изношено на 77% и существует реальная опасность разрушения конструкций. Жилье страдает от постоянных подтоплений, значительных трещин в стенах и повреждения фасада.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил особое внимание на ситуацию и поручил начальнику управления Следственного комитета по Омской области Виталию Батищеву представить отчет о причинах затягивания следствия по этому делу. Одновременно дано распоряжение ускорить расследование и направить материалы в судебные инстанции для принятия решения.
Контроль за исполнением поручений возложен непосредственно на центральный аппарат ведомства.
Мария Филимонова
·Общество

Дом 1969 года постройки признан аварийным, но ремонт отложен до 2037 года.
Жильцы многоквартирного дома на улице Королева в Омске обратились в правоохранительные органы с жалобой на нарушение их жилищных прав. Их дом, построенный в 1969 году, признан аварийным, но несмотря на критическое состояние конструкции, городские власти приняли решение о проведении капитального ремонта только в 2037 году.
Расследование обстоятельств сложившейся ситуации ведется региональным подразделением Следственного комитета России. Установлено, что здание физически изношено на 77% и существует реальная опасность разрушения конструкций. Жилье страдает от постоянных подтоплений, значительных трещин в стенах и повреждения фасада.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил особое внимание на ситуацию и поручил начальнику управления Следственного комитета по Омской области Виталию Батищеву представить отчет о причинах затягивания следствия по этому делу. Одновременно дано распоряжение ускорить расследование и направить материалы в судебные инстанции для принятия решения.
Контроль за исполнением поручений возложен непосредственно на центральный аппарат ведомства.
Мария Филимонова