Мошенники использовали две разные схемы обмана.

Как выяснилось, пенсионерке сначала позвонил лжесотрудник энергосбытовой компании, сообщив о необходимости замены электросчетчиков. Мошенник попытался выведать у женщины СМС-код, но получил отказ. Не желая сдаваться, злоумышленники перешли к другой схеме. Через мессенджер пенсионерке позвонил уже якобы сотрудник ФСБ, который обвинил ее в спонсировании ВСУ. Испуганную женщину убедили, что спасти свои сбережения можно, только выполняя указания «инструктора банка».

Под давлением мошенников пенсионерка в течение двух дней снимала со своего счета все накопления и передавала их курьеру. Общая сумма похищенных средств составила 1,2 млн рублей. О том, что стала жертвой обмана, женщина узнала только после разговора с родственниками.

Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело о хищении. В настоящее время сотрудники проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.