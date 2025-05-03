Омск-Информ
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·Спорт

По информации инсайдера, специалист близок к подписанию контракта с «Омскими Крыльями».
Канадский тренер Луи Робитайл близок к назначению на пост главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья», являющегося фарм-клубом омского «Авангарда». Такую информацию сообщил инсайдер Михаил Зислис порталу Om1.
43-летний специалист провел последние два года в качестве наставника молодежной команды «Кейп-Бретон Иглз» из юниорской лиги Квебека. Ранее он занимал аналогичные должности в нескольких клубах данной лиги, а также сотрудничал с молодежными сборными Канады.
Будучи хоккеистом, Робитайл выступал преимущественно в АХЛ, сыграв два матча в НХЛ за команду «Вашингтон Кэпиталз». Статистика игрока показывает, что он не отличался высокой дисциплиной: практически каждый сезон получал не менее ста штрафных минут.
Мария Филимонова
·Спорт

По информации инсайдера, специалист близок к подписанию контракта с «Омскими Крыльями».
Канадский тренер Луи Робитайл близок к назначению на пост главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья», являющегося фарм-клубом омского «Авангарда». Такую информацию сообщил инсайдер Михаил Зислис порталу Om1.
43-летний специалист провел последние два года в качестве наставника молодежной команды «Кейп-Бретон Иглз» из юниорской лиги Квебека. Ранее он занимал аналогичные должности в нескольких клубах данной лиги, а также сотрудничал с молодежными сборными Канады.
Будучи хоккеистом, Робитайл выступал преимущественно в АХЛ, сыграв два матча в НХЛ за команду «Вашингтон Кэпиталз». Статистика игрока показывает, что он не отличался высокой дисциплиной: практически каждый сезон получал не менее ста штрафных минут.
Мария Филимонова