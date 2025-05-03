Омск-Информ
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·Общество

Пожарный Василий символизирует готовность МЧС защищать Родину.
Перед празднованием Дня Победы фигуру пожарного Василия, расположенную на каланче рядом с остановкой «Главпочтамт» в Омске, переодели в военную форму солдата Советской армии.
– Сегодня же его образ в честь Дня Победы символизирует, что сотрудники МЧС России всегда готовы защищать свою Родину, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, что с 2003 года фигура Василия круглосуточно находится на посту на пожарной каланче Омска, облаченная в полную экипировку. Она символизирует реального пожарного, направленного из Москвы в Омск в 1825 году для обучения пожарному делу.
Мария Филимонова
·Общество

Пожарный Василий символизирует готовность МЧС защищать Родину.
Перед празднованием Дня Победы фигуру пожарного Василия, расположенную на каланче рядом с остановкой «Главпочтамт» в Омске, переодели в военную форму солдата Советской армии.
– Сегодня же его образ в честь Дня Победы символизирует, что сотрудники МЧС России всегда готовы защищать свою Родину, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, что с 2003 года фигура Василия круглосуточно находится на посту на пожарной каланче Омска, облаченная в полную экипировку. Она символизирует реального пожарного, направленного из Москвы в Омск в 1825 году для обучения пожарному делу.
Мария Филимонова