Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавший ребенок госпитализирован.
Вчера вечером, 2 мая, произошло страшное ДТП. По предварительным данным, автомобиль марки Geely, управляемый водителем 2000 года рождения, столкнулся с мопедом, которым управлял мальчик 2011 года рождения. Инцидент произошел возле строения № 3/3 в микрорайоне Входной. 
Пострадавший подросток, управляющий мопедом, был немедленно госпитализирован в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция разбирается в причинах ДТП.
Мария Филимонова
·Происшествия

Пострадавший ребенок госпитализирован.
Вчера вечером, 2 мая, произошло страшное ДТП. По предварительным данным, автомобиль марки Geely, управляемый водителем 2000 года рождения, столкнулся с мопедом, которым управлял мальчик 2011 года рождения. Инцидент произошел возле строения № 3/3 в микрорайоне Входной. 
Пострадавший подросток, управляющий мопедом, был немедленно госпитализирован в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция разбирается в причинах ДТП.
Мария Филимонова