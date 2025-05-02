Омск-Информ
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·Общество

Ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность сразу после майских праздников.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики подготовили прогноз, согласно которому после майских праздников Землю ожидает череда геомагнитных бурь.

Исследователи утверждают, что самое активное время в плане изменений магнитного поля придется на 6–7 мая, когда активность поднимется до уровня G1, соответствующего слабой геомагнитной буре.

Прогноз предполагает временное ослабление геомагнитных возмущений 9 мая, в День Победы, однако уже с 10 числа они возобновятся. Стабильная ситуация ожидается с 11 по 17 мая, далее периоды повышенной активности произойдут дважды: с 18 по 21 мая и с 28 по 30 мая.

Алексей Новиков
·Общество

Ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность сразу после майских праздников.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики подготовили прогноз, согласно которому после майских праздников Землю ожидает череда геомагнитных бурь.

Исследователи утверждают, что самое активное время в плане изменений магнитного поля придется на 6–7 мая, когда активность поднимется до уровня G1, соответствующего слабой геомагнитной буре.

Прогноз предполагает временное ослабление геомагнитных возмущений 9 мая, в День Победы, однако уже с 10 числа они возобновятся. Стабильная ситуация ожидается с 11 по 17 мая, далее периоды повышенной активности произойдут дважды: с 18 по 21 мая и с 28 по 30 мая.

Алексей Новиков