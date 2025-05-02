Защитные меры усиливаются, но эпидобстановка остается в пределах нормы.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило, что на 17 апреля 2025 года помощь медиков потребовалась 464 гражданам, включая 224 детей. К концу месяца, 30 апреля, количество пострадавших увеличилось до 995 человек, причем среди них было 392 ребенка.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на увеличение числа обращающихся за помощью, эпидемическая обстановка соответствует среднестатистическим многолетним показателям. Отдельно отмечается отсутствие зарегистрированных случаев передачи инфекций, переносимых клещами, добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний в регионе запланировано обработать средствами против клещей территорию площадью свыше трех тысяч гектаров. Управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать меры безопасности: применять специальные отпугивающие препараты, носить одежду, защищающую тело, и внимательно проверять себя после посещений лесных массивов и зеленых зон отдыха.