Аферисты представились сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратился 40-летний заведующий отделением больницы, сообщивший о краже 1,4 млн рублей, которые он откладывал на приобретение машины для своей жены.

Выяснилось, что пострадавшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки, и попросил назвать полученный на мобильный телефон код подтверждения. Заявитель согласился и передал запрашиваемый код, после чего связь прервалась. Затем мужчина получил аудиосообщение, предупреждающее о возможном факте мошенничества и рекомендующее связаться по предоставленному телефону для решения проблемы.

Медицинский работник позвонил по указанному номеру. Собеседница назвала себя представителем «роскомнадзора» и уведомила врача о несанкционированном доступе к его личному кабинету на портале «Госуслуги». Далее она перенаправила потерпевшего на специалиста из «росфинмониторинга», который утверждал, что злоумышленниками от имени заявителя была оформлена доверенность, позволяющая перевод всех его денег на счета украинских военнослужащих. Сотрудник ведомства предупредил, что такое деяние грозит уголовной ответственностью по обвинению в государственной измене.

Следуя инструкциям звонивших, житель Кировского округа снял всю сумму со своего банковского счета и перевел ее на предложенный мошенниками «безопасный» счет. Спустя сутки, когда аферисты повторно вышли на связь и посоветовали мужчине взять кредит, он осознал, что стал жертвой мошенников, и незамедлительно подал заявление в правоохранительные органы.

Сотрудники омской полиции обращают внимание горожан на то, что предложение перевести деньги на «безопасный» счет всегда исходит от мошенников.