Финансирование обеспечит стабильную работу маршрутов в селах и отдаленных населенных пунктах.

Более 167 миллионов рублей выделено на поддержку пассажирских перевозок в муниципальных районах Омской области. Такое решение было принято на заседании регионального правительства, которым руководил губернатор Виталий Хоценко.

Финансирование предназначено для возмещения расходов транспортникам, обслуживающим постоянные маршруты внутри районов и сел. Средства направлены на поддержание стабильности транспортного обслуживания в населенных пунктах, где автобусы являются основным видом транспорта для населения.

Средства предусмотрены на 2025 год и будут предоставлены 31 району Омской области, а также десяти городским и сельским поселениям, включая Большереченский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Называевский, Саргатский, Таврический, Тевризский, Тюкалинский и Черлакский районы.

Программа направлена на обеспечение доступности общественного транспорта для жителей удаленных регионов и стабилизацию деятельности транспортных организаций в условиях экономической нестабильности.