Омск-Информ
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·Происшествия

Ликвидация заняла меньше 20 минут, пострадавших нет.

Вчера, 1 мая, ночью в Омске на проспекте Мира загорелся торговый павильон. Возгорание произошло в 04:24, а площадь пожара составила 40 кв. м.

С огнем боролись 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 04:42.

По информации очевидцев в группе «Голос Омска», сгорел павильон «Ермолино». Причину пожара устанавливают дознаватели.

Алексей Новиков
·Происшествия

Ликвидация заняла меньше 20 минут, пострадавших нет.

Вчера, 1 мая, ночью в Омске на проспекте Мира загорелся торговый павильон. Возгорание произошло в 04:24, а площадь пожара составила 40 кв. м.

С огнем боролись 7 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 04:42.

По информации очевидцев в группе «Голос Омска», сгорел павильон «Ермолино». Причину пожара устанавливают дознаватели.

Алексей Новиков