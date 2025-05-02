Из-за репетиции изменится движение маршрутов автобусов и троллейбусов.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что 3 мая с 10:00 до 14:00 в центре города временно ограничат движение транспорта. Мера связана с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Будет перекрыт участок улицы Ленина от Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь. Движение общественного транспорта в это время организуют по измененным схемам.

Так, троллейбусы маршрута № 8 в сторону микрорайона Московка-2 пойдут в объезд по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Маркса с выходом на Ленинградскую площадь и далее по улице Ленина. На остановке «Жемчужина» троллейбус останавливаться не будет.

Автобусы маршрута № 62 будут разворачиваться под мостом 60-летия Победы и начинать движение от остановки «Библиотека им. Пушкина», далее – по улицам Интернациональной, Герцена и Ленина.

Маршрут № 73 будет направлен по Интернациональной и Герцена, а № 94 – через Герцена с разворотом на площади Победы.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты.