Перед выходными днями в «Птичьей гавани» провели акарицидную обработку.
Сегодня, 1 мая, в природном заповеднике «Птичья гавань» провели акарицидную обработку.
– В природном парке обрабытывается рекреационная зона, где чаще всего прогуливаются люди, – рассказали в парке.
В ближайшие дни от посещений следует воздержаться.
Добавим, что «Птичья гавань» – это природный парк, расположенный в черте города Омска, особо охраняемая территория со статусом объекта регионального значения. Сейчас уже отмечены гнезда кряквы, хохотуньи. Скворцы обжились в своих домах. Над водоемом отмечены красноголовые нырки, серые утки, лебедь-шипун, красноносые нырки.