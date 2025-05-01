Омск-Информ
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·Общество

Перед выходными днями в «Птичьей гавани» провели акарицидную обработку.

Сегодня, 1 мая, в природном заповеднике «Птичья гавань» провели акарицидную обработку.

– В природном парке обрабытывается рекреационная зона, где чаще всего прогуливаются люди, – рассказали в парке. 

В ближайшие дни от посещений следует воздержаться.

Добавим, что «Птичья гавань» – это природный парк, расположенный в черте города Омска, особо охраняемая территория со статусом объекта регионального значения. Сейчас уже отмечены гнезда кряквы, хохотуньи. Скворцы обжились в своих домах. Над водоемом отмечены красноголовые нырки, серые утки, лебедь-шипун, красноносые нырки.

Наталья Корнеева
·Общество

Перед выходными днями в «Птичьей гавани» провели акарицидную обработку.

Сегодня, 1 мая, в природном заповеднике «Птичья гавань» провели акарицидную обработку.

– В природном парке обрабытывается рекреационная зона, где чаще всего прогуливаются люди, – рассказали в парке. 

В ближайшие дни от посещений следует воздержаться.

Добавим, что «Птичья гавань» – это природный парк, расположенный в черте города Омска, особо охраняемая территория со статусом объекта регионального значения. Сейчас уже отмечены гнезда кряквы, хохотуньи. Скворцы обжились в своих домах. Над водоемом отмечены красноголовые нырки, серые утки, лебедь-шипун, красноносые нырки.

Наталья Корнеева