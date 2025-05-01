Омск-Информ
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·Происшествия

Госавтоинспекция Омской области расследует причины и обстоятельства ДТП в Тевризском районе.

Сегодня, 1 мая, в дежурную часть ОМВД России по Тевризскому району поступило сообщение о ДТП с погибшим. Установлено, что мужчина 1967 года рождения двигался на «Ладе» по автодороге Тара – Усть-Ишим. В районе 135-го км автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Наталья Корнеева
·Происшествия

Госавтоинспекция Омской области расследует причины и обстоятельства ДТП в Тевризском районе.

Сегодня, 1 мая, в дежурную часть ОМВД России по Тевризскому району поступило сообщение о ДТП с погибшим. Установлено, что мужчина 1967 года рождения двигался на «Ладе» по автодороге Тара – Усть-Ишим. В районе 135-го км автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Наталья Корнеева