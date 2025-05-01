Омск-Информ
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·Общество

Билеты на экскурсию появились на сайте парка альпак.

В субботу, 3 мая, состоится техническое открытие парка альпак «Пача Мама» на «Зеленом острове». Билеты можно купить на сайте. 

Всего в парке 15 альпак, есть взрослые особи и малыши. Разрешено их посещение группами до 35 человек. Формат экскурсии – зооуроки с максимально тесным общением с альпаками. Помимо них в парке живут нубийские козы, скоро им компанию составят кролики.

Добавим, что на 5000 кв. метрах расположились шесть вольеров, есть фотозоны и сувенирная лавка.

Наталья Корнеева
·Общество

Билеты на экскурсию появились на сайте парка альпак.

В субботу, 3 мая, состоится техническое открытие парка альпак «Пача Мама» на «Зеленом острове». Билеты можно купить на сайте. 

Всего в парке 15 альпак, есть взрослые особи и малыши. Разрешено их посещение группами до 35 человек. Формат экскурсии – зооуроки с максимально тесным общением с альпаками. Помимо них в парке живут нубийские козы, скоро им компанию составят кролики.

Добавим, что на 5000 кв. метрах расположились шесть вольеров, есть фотозоны и сувенирная лавка.

Наталья Корнеева