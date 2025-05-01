Омск-Информ
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·Общество

Гимназия № 88 скоро отпразднует второе новоселье.

Гимназия № 88 на улице 3-я Транспортная в Октябрьском округе Омска почти готова к открытию, сейчас вокруг здания убран строительный забор, идут работы по благоустройству территории.

Школу буквально выстроили по-новому. Образовательное учреждение планировали капитально отремонтировать, но его состояние было настолько аварийным, что власти приняли решение о сносе объекта и строительстве на его месте нового по типовому проекту 1949 года с сохранением всех архитектурных особенностей. Торги выиграло ООО «Домострой», оно дало обязательство построить школу на 550 учеников за 381 млн рублей.

Ввести гимназию в эксплуатацию планируют к августу.

Наталья Корнеева
·Общество

Гимназия № 88 скоро отпразднует второе новоселье.

Гимназия № 88 на улице 3-я Транспортная в Октябрьском округе Омска почти готова к открытию, сейчас вокруг здания убран строительный забор, идут работы по благоустройству территории.

Школу буквально выстроили по-новому. Образовательное учреждение планировали капитально отремонтировать, но его состояние было настолько аварийным, что власти приняли решение о сносе объекта и строительстве на его месте нового по типовому проекту 1949 года с сохранением всех архитектурных особенностей. Торги выиграло ООО «Домострой», оно дало обязательство построить школу на 550 учеников за 381 млн рублей.

Ввести гимназию в эксплуатацию планируют к августу.

Наталья Корнеева