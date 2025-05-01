Парашютисты Авиалесохраны отправились тушить курганские леса.

Для помощи в тушении природных пожаров в Курганскую область отправилась группировка федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны из Омска, в ее составе 56 опытных специалистов.

Они окажут необходимую помощь в мониторинге и ликвидации возможных очагов возгорания в труднодоступных лесных районах.

- Специалисты «Авиалесоохраны» имеют специализированное оборудование и опыт, чтобы эффективно справляться с подобными ситуациями, - сообщает департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

По данным регионального МЧС, с начала года произошло 198 ландшафтных пожаров. Установлены виновники 12 таких пожаров. На территории Российской Федерации в 10 регионах действовало 55 лесных пожаров, в том числе в Омской области, который был потушен. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесохрана».