Женщина поверила мошенникам и отдала все деньги им.

Очередной жертвой мошенников стала 68-летняя омичка. Как сообщили в полиции, она потеряла более 28 млн рублей, которые накопила за много лет.

История обмана началась со звонка от «генерального директора инвестиционной компании», с которой у потерпевшей был договор. Потом женщине позвонил якобы сотрудник федеральной службы по финансовому мониторингу, который пытался вычислить человека, переводившего деньги за рубеж. Пенсионерка якобы тоже под подозрением, и ее действия автоматически квалифицируются как государственная измена.

Чтобы избежать уголовного наказания, женщина согласилась сотрудничать со следствием и целый месяц снимала свои деньги, переводила их на счета аферистов и передавала с курьерами. Она была на постоянной связи с преступниками. Один из курьеров вручил пенсионерке связку ключей якобы от основной ячейки Центрального банка, где хранятся все ее деньги.

Пенсионерка заподозрила обман только после того, как ей сообщили о необходимости взять кредит. Женщина посоветовалась с братом из Москвы, который отговорил ее от этой идеи. Вместо этого омичка пошла в полицию.