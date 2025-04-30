Омск-Информ
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·Общество

С жителем региона простятся уже в пятницу.
В спецоперации на Украине погиб житель Знаменского района Омской области Алексей Усынин. Об этом сообщили в администрации района. Однако, ни дату рождения парня, ни какую-либо другую информацию о его жизни, чиновники не сообщают.
Прощание с ним состоится 2 мая у мемориала - памятника воинам - землякам в 12:40.
Андрей Андреев
·Общество

С жителем региона простятся уже в пятницу.
В спецоперации на Украине погиб житель Знаменского района Омской области Алексей Усынин. Об этом сообщили в администрации района. Однако, ни дату рождения парня, ни какую-либо другую информацию о его жизни, чиновники не сообщают.
Прощание с ним состоится 2 мая у мемориала - памятника воинам - землякам в 12:40.
Андрей Андреев